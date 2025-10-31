Fête d’Halloween Westhoffen

Fête d’Halloween Westhoffen vendredi 31 octobre 2025.

Fête d’Halloween

4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00

Osez franchir les portes de l’effroi… La nuit des petits monstres approche !

Les P’tits Cerisiers vous invitent à leur grande fête d’Halloween le jeudi 31 octobre à partir de 18h, salle des Cerisiers Westhoffen

Au programme Maquillage, parcours de l’horreur, bar à potions, musique envoûtante, ambiance frissonnante !

Petite restauration sur place hot-dogs et douceurs d’Halloween

Venez déguisés… ou soyez maudits ! 0 .

4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est lesptitscerisiers@gmail.com

