Fête d’Halloween Westhoffen

4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00
Osez franchir les portes de l’effroi… La nuit des petits monstres approche !
Les P’tits Cerisiers vous invitent à leur grande fête d’Halloween le jeudi 31 octobre à partir de 18h, salle des Cerisiers Westhoffen
Au programme Maquillage, parcours de l’horreur, bar à potions, musique envoûtante, ambiance frissonnante !
Petite restauration sur place hot-dogs et douceurs d’Halloween
Venez déguisés… ou soyez maudits !
4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est lesptitscerisiers@gmail.com
