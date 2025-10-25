Fête d’Halloween Wingersheim les Quatre Bans

Fête d’Halloween

72 rue Wilsberg Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

2025-10-25

Marché d’halloween organisé par la Chocolaterie Adélices à Gingsheim.

Marché d’Halloween à Gingsheim dans une ambiance hantée… Au programme

Artisans & créateurs locaux vous donnent rendez-vous pour un marché plein de mystères et de gourmandises ensorcelées !

Concours photo du meilleur déguisement,

Viens te transformer en créature de la nuit… une photo sera prise pour élire le plus terrifiant pour recevoir un panier gourmand !

Atelier maquillage maléfique,

Chocolats maudits, décorations lugubres, surprises effrayantes… 0 .

72 rue Wilsberg Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 02 28 39 23 adeliceschocolat@gmail.com

English :

Halloween market organized by Chocolaterie Adélices in Gingsheim.

German :

Halloween-Markt, organisiert von der Chocolaterie Adélices in Gingsheim.

Italiano :

Mercatino di Halloween organizzato dalla Chocolaterie Adélices a Gingsheim.

Espanol :

Mercado de Halloween organizado por Chocolaterie Adélices en Gingsheim.

