Fête d’Halloween Wingersheim les Quatre Bans samedi 25 octobre 2025.
72 rue Wilsberg Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00
2025-10-25
Marché d’halloween organisé par la Chocolaterie Adélices à Gingsheim.
Marché d’Halloween à Gingsheim dans une ambiance hantée… Au programme
Artisans & créateurs locaux vous donnent rendez-vous pour un marché plein de mystères et de gourmandises ensorcelées !
Concours photo du meilleur déguisement,
Viens te transformer en créature de la nuit… une photo sera prise pour élire le plus terrifiant pour recevoir un panier gourmand !
Atelier maquillage maléfique,
Chocolats maudits, décorations lugubres, surprises effrayantes… 0 .
72 rue Wilsberg Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 02 28 39 23 adeliceschocolat@gmail.com
English :
Halloween market organized by Chocolaterie Adélices in Gingsheim.
German :
Halloween-Markt, organisiert von der Chocolaterie Adélices in Gingsheim.
Italiano :
Mercatino di Halloween organizzato dalla Chocolaterie Adélices a Gingsheim.
Espanol :
Mercado de Halloween organizado por Chocolaterie Adélices en Gingsheim.
