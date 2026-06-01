Fête d’Hegaldi Trinquet Jatxou
Fête d’Hegaldi Trinquet Jatxou samedi 27 juin 2026.
Jatxou
Fête d’Hegaldi
Trinquet Trinketako Bidea Jatxou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Démonstration de salsa, théâtre, mutxiko, chant… .
Trinquet Trinketako Bidea Jatxou 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine hegaldijatxou@gmail.com
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English : Fête d’Hegaldi
L’événement Fête d’Hegaldi Jatxou a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque