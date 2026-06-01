Fête d’Hegaldi Trinquet Jatxou

Jatxou

Fête d’Hegaldi

Trinquet Trinketako Bidea Jatxou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Démonstration de salsa, théâtre, mutxiko, chant… .

Trinquet Trinketako Bidea Jatxou 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine hegaldijatxou@gmail.com

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English : Fête d’Hegaldi

L’événement Fête d’Hegaldi Jatxou a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque