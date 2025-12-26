Fête d’hiver, Cirières
Fête d’hiver, Cirières dimanche 18 janvier 2026.
Fête d’hiver
Salle des fêtes Cirières Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Le comité des fêtes organise sa 4ème édition de son bar à huîtres. Venez déguster nos assiettes d’huîtres accompagnées de son verre de blanc. Possibilité d’assiette de charcuterie et de crevettes. Animation pour tous.
Assiette de 6 huîtres sur place: 6€, la douzaine à emporter 6,50€.
Réservation par téléphone uniquement à emporter: 06.17.40.64.77. .
Salle des fêtes Cirières 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 40 64 77 cdf.cirieres@orange.fr
English : Fête d’hiver
