Fête d’hiver, Cirières

Fête d'hiver

Salle des fêtes Cirières Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date :

2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le comité des fêtes organise sa 4ème édition de son bar à huîtres. Venez déguster nos assiettes d’huîtres accompagnées de son verre de blanc. Possibilité d’assiette de charcuterie et de crevettes. Animation pour tous.

Assiette de 6 huîtres sur place: 6€, la douzaine à emporter 6,50€.

Réservation par téléphone uniquement à emporter: 06.17.40.64.77. .

Salle des fêtes Cirières 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 40 64 77 cdf.cirieres@orange.fr

English : Fête d’hiver

