Fête d’Hiver S. Bernhardt Place Sarah Bernhardt Rennes

Fête d'Hiver S. Bernhardt Place Sarah Bernhardt Rennes

Fête d’Hiver S. Bernhardt Place Sarah Bernhardt Rennes vendredi 19 décembre 2025.

Fête d’Hiver S. Bernhardt Place Sarah Bernhardt Rennes Vendredi 19 décembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Animation hivernale en lien avec les écoles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-19T15:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-19T20:00:00.000+01:00

1
 dqso@ville-rennes.fr 0223622156

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine