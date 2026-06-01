Bidarray

Fête Dieu

Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Célébration de la Fête-Dieu en l’église de Bidarray, avec la procession de la garde napoléonienne accompagnée des musiciens. .

Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

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English : Fête Dieu

L’événement Fête Dieu Bidarray a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque