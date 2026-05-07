Geispolsheim

Fête-Dieu

Geispolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tous les ans, 60 jours après Pâques, Geispolsheim revêt ses habits de fête. Lors de la Fête-Dieu, une grande procession a lieu dans le village. Rues pavées de verdure et de fleurs, maisons décorées et fleuries, drapeaux aux fenêtres, décoration de l’église… toute la commune se mobilise pour accueillir le passage du cortège. Les habitants portent avec fierté leurs costumes traditionnels alsaciens. C’est l’occasion aussi d’en découvrir les spécificités, en particulier la coiffe, de couleur rouge, une particularité de Geispolsheim.

La Fête-Dieu de Geispolsheim est l’une des dernières grandes processions religieuses traditionnelles d’Alsace. Temps fort chaque année dans le village, véritable fête au milieu du printemps, elle prouve qu’en Alsace traditions et folklore sont encore bien vivants.

9h30-10h30 messe, suivie de la procession dans le village jusqu’à midi environ.

Accès aux voitures interdit dans le village (parking salle Malraux ou parking du complexe sportif). 0 .

Geispolsheim 67118 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 08 77 95

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English :

L’événement Fête-Dieu Geispolsheim a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg