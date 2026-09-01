Fête dionysienne Saint-Denis-de-Jouhet
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Denis-de-Jouhet
Informations pratiques
Saint-Denis-de-Jouhet
Fête dionysienne
Salle des fêtes Saint-Denis-de-Jouhet Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Saint-Denis de Jouhet s’anime.
La commune et son comité des fêtes vous invitent à les rejoindre dès 19h avec un dîner champêtre, un spectacle à 21h, et un feu d’artifice en fin de soirée. 20 .
Salle des fêtes Saint-Denis-de-Jouhet 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 09 10 73
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English :
Saint-Denis de Jouhet comes alive.
L’événement Fête dionysienne Saint-Denis-de-Jouhet a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays de George Sand
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