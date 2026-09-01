Informations pratiques

Saint-Denis-de-Jouhet

Fête dionysienne

Salle des fêtes Saint-Denis-de-Jouhet Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Saint-Denis de Jouhet s’anime.

La commune et son comité des fêtes vous invitent à les rejoindre dès 19h avec un dîner champêtre, un spectacle à 21h, et un feu d’artifice en fin de soirée. 20 .

Salle des fêtes Saint-Denis-de-Jouhet 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 09 10 73

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English :

Saint-Denis de Jouhet comes alive.

L’événement Fête dionysienne Saint-Denis-de-Jouhet a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays de George Sand