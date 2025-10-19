Fête d’octobre Schleithal

Fête d'octobre Schleithal dimanche 19 octobre 2025.

Fête d’octobre

Rue Neuve Schleithal Bas-Rhin

Dimanche 2025-10-19 11:30:00

2025-10-19

Venez profiter d’une soirée musicale avec l’orchestre Bergtal-echo, avec comme repas choucroute garnie ou jambon vigneron.

Rue Neuve Schleithal 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 99 25 64

English :

Come and enjoy an evening of music with the Bergtal-echo orchestra, with a meal of sauerkraut or wine ham.

German :

Genießen Sie einen musikalischen Abend mit dem Orchester Bergtal-echo und als Mahlzeit Sauerkraut mit Beilagen oder Winzerschinken.

Italiano :

Venite a godervi una serata di musica con l’orchestra Bergtal-echo, con un pasto a base di crauti o prosciutto al vino.

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada musical con la orquesta Bergtal-echo, acompañada de una comida a base de chucrut o jamón al vino.

