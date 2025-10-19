Fête d’octobre Schleithal
Fête d’octobre Schleithal dimanche 19 octobre 2025.
Fête d’octobre
Rue Neuve Schleithal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 11:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Venez profiter d’une soirée musicale avec l’orchestre Bergtal-echo, avec comme repas choucroute garnie ou jambon vigneron.
Venez profiter d’une soirée musicale avec l’orchestre Bergtal-echo, avec comme repas choucroute garnie ou jambon vigneron. .
Rue Neuve Schleithal 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 99 25 64
English :
Come and enjoy an evening of music with the Bergtal-echo orchestra, with a meal of sauerkraut or wine ham.
German :
Genießen Sie einen musikalischen Abend mit dem Orchester Bergtal-echo und als Mahlzeit Sauerkraut mit Beilagen oder Winzerschinken.
Italiano :
Venite a godervi una serata di musica con l’orchestra Bergtal-echo, con un pasto a base di crauti o prosciutto al vino.
Espanol :
Ven a disfrutar de una velada musical con la orquesta Bergtal-echo, acompañada de una comida a base de chucrut o jamón al vino.
L’événement Fête d’octobre Schleithal a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte