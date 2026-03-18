Fête d’ouverture Atelier de la Gare

66 Rue de la Gare Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez assister à la fête d’ouverture de l’Atelier de la Gare !

Au programme

17h30 Ateliers artistiques

19h Cortège Carnavalesques by Collectif Octopods

20h30 DJ set Pépé

Buvette et Petite restauration sur place

Venez assister à la fête d’ouverture de l’Atelier de la Gare !

Au programme

17h30 Ateliers artistiques

19h Cortège Carnavalesques by Collectif Octopods

20h30 DJ set Pépé

Buvette et Petite restauration sur place .

66 Rue de la Gare Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine atelierdelagare@ik.me

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English : Fête d’ouverture Atelier de la Gare

Come along to Atelier de la Gare’s opening party!

On the program:

5.30pm: Artistic workshops

7pm Carnival procession by Collectif Octopods

8:30pm DJ set by Pépé

Refreshments and snacks on site

L’événement Fête d’ouverture Atelier de la Gare Lesperon a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Morcenx