Fête d’ouverture Atelier de la Gare Lesperon
Fête d’ouverture Atelier de la Gare Lesperon vendredi 17 avril 2026.
Fête d’ouverture Atelier de la Gare
66 Rue de la Gare Lesperon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez assister à la fête d’ouverture de l’Atelier de la Gare !
Au programme
17h30 Ateliers artistiques
19h Cortège Carnavalesques by Collectif Octopods
20h30 DJ set Pépé
Buvette et Petite restauration sur place
Venez assister à la fête d’ouverture de l’Atelier de la Gare !
Au programme
17h30 Ateliers artistiques
19h Cortège Carnavalesques by Collectif Octopods
20h30 DJ set Pépé
Buvette et Petite restauration sur place .
66 Rue de la Gare Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine atelierdelagare@ik.me
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English : Fête d’ouverture Atelier de la Gare
Come along to Atelier de la Gare’s opening party!
On the program:
5.30pm: Artistic workshops
7pm Carnival procession by Collectif Octopods
8:30pm DJ set by Pépé
Refreshments and snacks on site
L’événement Fête d’ouverture Atelier de la Gare Lesperon a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Morcenx