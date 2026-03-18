Fête d’ouverture Atelier de la Gare Lesperon

Fête d'ouverture Atelier de la Gare 66 Rue de la Gare Lesperon 2026-04-17

Fête d’ouverture Atelier de la Gare Lesperon vendredi 17 avril 2026.

Fête d’ouverture Atelier de la Gare

66 Rue de la Gare Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Venez assister à la fête d’ouverture de l’Atelier de la Gare !

Au programme
17h30 Ateliers artistiques
19h Cortège Carnavalesques by Collectif Octopods
20h30 DJ set Pépé
Buvette et Petite restauration sur place
Venez assister à la fête d’ouverture de l’Atelier de la Gare !

Au programme
17h30 Ateliers artistiques
19h Cortège Carnavalesques by Collectif Octopods
20h30 DJ set Pépé
Buvette et Petite restauration sur place   .

66 Rue de la Gare Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine   atelierdelagare@ik.me

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English : Fête d’ouverture Atelier de la Gare

Come along to Atelier de la Gare’s opening party!

On the program:
5.30pm: Artistic workshops
7pm Carnival procession by Collectif Octopods
8:30pm DJ set by Pépé
Refreshments and snacks on site

L’événement Fête d’ouverture Atelier de la Gare Lesperon a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Morcenx

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