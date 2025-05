Fête d’ouverture de la base de loisirs – Lavaré, 14 mai 2025 10:30, Lavaré.

Sarthe

Fête d’ouverture de la base de loisirs Plan d’eau Lavaré Sarthe

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 10:30:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Une grande journée intergénérationnelle, ludique et fédératrice ! Au programme des Animations GRATUITES, OUVERTES À TOUS, tout autour du plan d’eau 10h30-12h30 & 13h30-16h30 Des ateliers encadrés par les associations sportives (atelier de 30 minutes environ

La base de loisirs communautaire ouvre ses portes le mercredi 14 mai à partir de 10h30

pour une grande journée intergénérationnelle, ludique et fédératrice !

Au programme des Animations GRATUITES, OUVERTES À TOUS, tout autour du plan d’eau

10h30-12h30 & 13h30-16h30 Des ateliers encadrés par les associations sportives (atelier de 30 minutes environ)

• VTT (ABOI) ‍♀️

• Tir à l’arc (ABOI)

• Course d’orientation (ABOI) ‍♀

• Nautique (ABOI)

• Roller (Club de roller de Connerré)

• Pêche (Fédération Départemental de Pêche) le matin seulement

• Handball (Club de hans de Vibraye)⚽

•

10h30-12h30 & 13h30-17h30 Des ateliers avec prêt de matériel gratuit à faire en autonomie

• Disc-golf

• Mini-golf

• Ping-pong

• Beach-socker

• Pétanque

Ce jour-là, vous pourrez profiter de faire des tours de pédalo et de rosalie gratuitement !

12 h Apportez votre pique-nique ou restauration possible sur place à partir de 12h00 à la guinguette La Paillote Sarthoise !

13h30 Départ de randonnée de 6-8kms avec le club des randonneurs de Vibraye

17h30 Motricité en plein air pour les tout-petits accompagnés des familles ou assistantes maternelles

17h30 Soirée afterwork à la guinguette avec chanteuse variété française. (guinguette ouverte toute l’après-midi) .

Plan d’eau

Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 11 03

English :

A great intergenerational, fun and unifying day! ? On the program: FREE activities, OPEN TO ALL, all around the lake: 10:30am-12:30pm & 1:30pm-4:30pm: Workshops led by sports associations (approx. 30-minute workshops)

German :

Ein großer generationsübergreifender Tag, der Spaß macht und verbindet! ? Auf dem Programm stehen KOSTENLOSE, FÜR ALLE OFFENE Animationen rund um den Wasserplan: 10:30-12:30 & 13:30-16:30 Uhr: Von Sportvereinen betreute Workshops (Workshops von ca. 30 Minuten Dauer)

Italiano :

È una giornata ideale per tutte le generazioni, con tanto divertimento per tutti! Il programma prevede eventi GRATUITI, APERTI A TUTTI, in tutto il lago: 10.30-12.30 e 13.30-16.30: laboratori gestiti da associazioni sportive (circa 30 minuti)

Espanol :

Una jornada para todas las generaciones, con diversión para todos En el programa: actividades GRATUITAS, ABIERTAS A TODOS, alrededor del lago: 10.30-12.30 y 13.30-16.30: talleres a cargo de asociaciones deportivas (unos 30 minutos)

L’événement Fête d’ouverture de la base de loisirs Lavaré a été mis à jour le 2025-05-05 par Bureau d’information touristique de Vibraye