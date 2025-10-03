Fête d’ouverture de La Cantine La Cantine Quimperlé

La Cantine 3 Place Gambetta Quimperlé Finistère

Le vendredi 3 octobre à partir de 17h, on vous accueille avec un verre et des tapas offerts pour vous présenter le lieu autour d’un premier repas sur le pouce, d’un concert et de quelques surprises !

Le programme

17h Ouverture des portes

18h Pot d’inauguration Apéro et tapas offerts !

19h Concert et repas sur le pouce

Les réservations pour le premier brunch de la cantine du dimanche 5 octobre seront ouvertes ce soir-là !

C’est quoi ?

Une cantine populaire, avec un menu à deux options tous les midis, une cuisine maison, et surtout… un lieu pour se retrouver, manger, discuter, penser, vivre.

C’est où ?

Au cœur de Quimperlé, au 3 place Gambetta en haut de la rue Savary, à quelques mètres du librairie-café !

C’est quand ?

Tous les midis, du lundi au vendredi, et le vendredi soir !

Et parfois brunchs, repas du dimanche, soirées culinaires, dégustations, rencontres, débats, ateliers…

La cantine proposera également des repas thématiques pour poursuivre les rencontres et ateliers organisés à la librairie divergences en présence des auteurices et intervenant-es invité-es.

Au menu ?

Des plats frais, bons, faits maison, toujours servis avec amour et des desserts gourmands !

On mange ensemble, on cause un peu, beaucoup, comme on veut !

Les comptes à suivre

Instagram @cantinedivergences https://www.instagram.com/cantinedivergences/

Facebook Cantine Divergences .

La Cantine 3 Place Gambetta Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 9 83 40 03 70

