Fête d’ouverture de Portevent Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:00 –

Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre Tout public

Portevent, nouveau lieu de vie culturel nantais au coeur du quartier Saint-Félix, ouvrira ses portes les vendredi 23 et samedi 24 janvier, lors d’une grande fête d’ouverture. Situé dans les anciens locaux de La Scène Michelet, devenue par la suite Décadanse, Portevent propose un bar de quartier, une programmation dédiée aux musiques trad’actuelles et arts de la parole, des résidences d’artistes, mais également des événements éclectiques organisés par des structures tierces. Pour célébrer le lancement de ce nouveau lieu de convivialité, l’équipe du Nouveau Pavillon, à l’initiative de ce projet, a imaginé deux jours de festivités gratuits qui allieront concerts, DJ sets, bal, animations et spectacle familial. La programmation détaillée est disponible sur portevent.fr.

Portevent Nantes 44000

02 40 02 35 16



Afficher la carte du lieu Portevent et trouvez le meilleur itinéraire

