Fête d’ouverture de Portevent Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 00:00 –

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille

Situé dans les anciens locaux de La Scène Michelet devenue par la suite Décadanse, Portevent est un lieu culturel convivial qui propose un bar de quartier, une programmation dédiée aux musiques trad’actuelles et arts de la parole, des résidences d’artistes, mais également des événements éclectiques organisés par des structures tierces. Portevent ouvrira officiellement ses portes les 23 et 24 janvier 2026 lors d’une grande fête de lancement avec, au programme, concerts, dj set, animations, spectacle jeune public, etc. Le détail des festivités sera annoncé début janvier ! Avec le soutien de Qui Vive ! – Artistes et lieux culturels de la métropole nantaise jouent la solidarité.

Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Portevent et trouvez le meilleur itinéraire

