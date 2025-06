Fête du 12 juillet Châteauneuf-sur-Cher 12 juillet 2025 07:00

Cher

Fête du 12 juillet L’île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Une soirée en plein air à ne pas manquer à Châteauneuf-sur-Cher.

De 17h à 19h, assistez à des démonstrations de danses (zumba, country, moderne et street jazz) et de cirque, amusez-vous avec des jeux mis à disposition pour petits et grands et profitez d’une buvette et sandwicherie.

À 19h, ne manquez pas le spectacle « La rumeur » par les Argellons et le CCLA, troupe de théâtre amateur du côté d’Aubigny.

La soirée continuera en musique, avec une ambiance festive et conviviale. .

L’île

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84

English :

An open-air evening not to be missed in Châteauneuf-sur-Cher.

German :

Ein Abend unter freiem Himmel, den Sie in Châteauneuf-sur-Cher nicht verpassen sollten.

Italiano :

Una serata all’aperto da non perdere a Châteauneuf-sur-Cher.

Espanol :

Una velada al aire libre que no debe perderse en Châteauneuf-sur-Cher.

L’événement Fête du 12 juillet Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2025-06-25 par OT LIGNIERES