Fête du 13 juillet à Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche

Fête du 13 juillet à Conches-en-Ouche

Place Aristide Briand Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-07-13 21:50:00

fin : 2025-07-13 01:50:00

2025-07-13

Dimanche 13 juillet 2025, venez célébrer la veille de la Fête nationale dans une ambiance festive et conviviale !

21h 01h Bal populaire (restauration sur place possible)

22h30 Embrasement du Donjon un moment magique à ne pas manquer !

Feu d’artifice, musique, danse et bonne humeur au programme !

Invitez vos amis et venez nombreux profiter de cette soirée exceptionnelle !

Place Aristide Briand, 27190 Conches-en-Ouche

Place Aristide Briand Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41

English : Fête du 13 juillet à Conches-en-Ouche

On Sunday, July 13, 2025, come and celebrate the eve of Bastille Day in a festive and convivial atmosphere!

9pm 1am: Popular ball (on-site catering available)

10:30 pm: Donjon fireworks? a magical moment not to be missed!

Fireworks, music, dancing and fun!

Invite your friends and come and enjoy this exceptional evening!

Place Aristide Briand, 27190 Conches-en-Ouche

German :

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, feiern Sie den Vorabend des Nationalfeiertags in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

21h 01h: Volkstanz (Verpflegung vor Ort möglich)

22:30 Uhr: Anzünden des Bergfrieds ? ein magischer Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Feuerwerk, Musik, Tanz und gute Laune stehen auf dem Programm!

Laden Sie Ihre Freunde ein und kommen Sie zahlreich, um diesen außergewöhnlichen Abend zu genießen!

Place Aristide Briand, 27190 Conches-en-Ouche

Italiano :

Domenica 13 luglio 2025, venite a festeggiare la vigilia della Festa della Bastiglia in un’atmosfera festosa e conviviale!

dalle 21.00 all’1.00: Danza popolare (catering in loco disponibile)

ore 22.30: Fuochi d’artificio sul Donjon, un momento magico da non perdere!

Fuochi d’artificio, musica, balli e divertimento!

Invitate i vostri amici e venite a godervi questa serata eccezionale!

Piazza Aristide Briand, 27190 Conches-en-Ouche

Espanol :

El domingo 13 de julio de 2025, venga a celebrar la víspera del Día de la Bastilla en un ambiente festivo y cordial

21.00 h 01.00 h: Baile popular (servicio de catering in situ)

22.30 h: Fuegos artificiales en el Donjon… ¡un momento mágico que no debe perderse!

Fuegos artificiales, música, baile y diversión

Invite a sus amigos y venga a disfrutar de esta velada excepcional

Place Aristide Briand, 27190 Conches-en-Ouche

