Début : 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13 23:15:00

2025-07-13

Le comité des fêtes de Romilly-sur-Andelle organise le 13 juillet une soirée exceptionnelle.

Au programme :

– 21h Retraite aux flambeaux Place des deux amants

– 23h Spectacle pyrotechnique Stade Maurice Fleuriel

– 23h15 Bal gratuit parvis du C.A.R.R.E

Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie +33 2 32 48 73 00

English : Fête du 13 juillet à Romilly-sur-Andelle

The Comité des fêtes de Romilly-sur-Andelle is organizing an exceptional evening on July 13.

On the program:

– 9pm: Torchlight procession Place des deux amants

– 11pm: Fireworks show Stade Maurice Fleuriel

– 11:15pm: Free ball in front of C.A.R.R.E

German :

Das Festkomitee von Romilly-sur-Andelle organisiert am 13. Juli einen außergewöhnlichen Abend.

Auf dem Programm stehen :

– 21 Uhr: Fackelzug Place des deux amants (Platz der beiden Liebenden)

– 23 Uhr: Pyrotechnische Show Stade Maurice Fleuriel

– 23h15 Kostenloser Ball auf dem Vorplatz des C.A.R.R.E

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Romilly-sur-Andelle organizza una serata eccezionale il 13 luglio.

In programma:

– ore 21:00: Fiaccolata Place des deux amants

– ore 23.00: spettacolo pirotecnico Stade Maurice Fleuriel

– ore 23.15: Ballo libero davanti al C.A.R.R.E

Espanol :

La comisión de fiestas de Romilly-sur-Andelle organiza el 13 de julio una velada excepcional.

En el programa:

– 21:00 h: desfile de antorchas Place des deux amants

– 23.00 h: Castillo de fuegos artificiales Stade Maurice Fleuriel

– 23.15 h: Baile libre delante del C.A.R.R.E

