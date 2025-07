Fête du 13 juillet La Cornuaille Place de la mairie Val d’Erdre-Auxence

Fête du 13 juillet La Cornuaille Place de la mairie Val d'Erdre-Auxence dimanche 13 juillet 2025.

Place de la mairie La Cornuaille Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2025-07-13 21:00:00

Animations proposées en lien avec la fête nationale le dimanche 13 juillet 2025 à la Cornuaille (Val d’Erdre Auxence).

Le dimanche 13 juillet à partir de 21h, direction La Cornuaille pour applaudir le défilé de chars avec des danseurs accompagnés de la fanfare et des miss de Candé puis apprécier le feu d’artifice qui sera tiré à 23h au stade de football. Ensuite, pour terminer la soirée en beauté, rendez-vous sur la place de la mairie pour le traditionnel bal populaire.

Restauration et bar sur place. .

English :

Activities to celebrate the Fête Nationale on Sunday July 13, 2025 at La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence).

German :

Im Zusammenhang mit dem Nationalfeiertag am Sonntag, den 13. Juli 2025 in La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) angebotene Veranstaltungen.

Italiano :

Eventi organizzati in occasione della Festa nazionale di domenica 13 luglio 2025 a La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence).

Espanol :

Actos organizados con motivo de la Fiesta Nacional el domingo 13 de julio de 2025 en La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence).

