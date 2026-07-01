Informations pratiques

Saint-Geniès-de-Fontedit

FÊTE DU 13 JUILLET

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet !

À partir de 19h00, Place De Gaulle, pour une soirée festive placée sous le signe de la convivialité ! Un spectacle exceptionnel !

Laissez-vous emporter par le spectacle des 1001 Ladies , un cabaret Music Hall itinérant mêlant traditions, modernité et danse

Tarifs

• Adulte 12 €

• Enfant (-12 ans) 6 €

Inscriptions jusqu’au 08/07/2026

.

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÊTE DU 13 JUILLET

See you on July 13!

%C0 Starting at 7:00 p.m. at Place De Gaulle for a festive evening filled with fun and camaraderie! An exceptional show!

Let yourself be swept away by the “1001 Ladies” show, a traveling Music Hall cabaret blending tradition, modernity, and dance

Prices:

? Adults: 12 ?

? Children (under 12): 6 ?

Registration open until July 8, 2026

L’événement FÊTE DU 13 JUILLET Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS