FÊTE DU 13 JUILLET Saint-Geniès-de-Fontedit
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Geniès-de-Fontedit
Informations pratiques
Saint-Geniès-de-Fontedit
FÊTE DU 13 JUILLET
Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous le 13 juillet !
À partir de 19h00, Place De Gaulle, pour une soirée festive placée sous le signe de la convivialité ! Un spectacle exceptionnel !
Laissez-vous emporter par le spectacle des 1001 Ladies , un cabaret Music Hall itinérant mêlant traditions, modernité et danse
Tarifs
• Adulte 12 €
• Enfant (-12 ans) 6 €
Inscriptions jusqu’au 08/07/2026
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Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05
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English : FÊTE DU 13 JUILLET
See you on July 13!
%C0 Starting at 7:00 p.m. at Place De Gaulle for a festive evening filled with fun and camaraderie! An exceptional show!
Let yourself be swept away by the “1001 Ladies” show, a traveling Music Hall cabaret blending tradition, modernity, and dance
Prices:
? Adults: 12 ?
? Children (under 12): 6 ?
Registration open until July 8, 2026
L’événement FÊTE DU 13 JUILLET Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS