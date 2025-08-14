Fête du 14 août Plestan
Fête du 14 août Plestan jeudi 14 août 2025.
Fête du 14 août
Plestan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14 19:00:00
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
Grillades , concerts, feu d’artifice
Au programme à partir de 19h30, le groupe Les Glochos animera le repas.
Puis vers 21h30 lui succédera le groupe OASIS qui fera un show dansant de variété internationale des années 80 à aujourd’hui.
La soirée s’achèvera à la tombée de la nuit par un feu d’artifice gratuit. .
Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 39 69 82
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du 14 août Plestan a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André