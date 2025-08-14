Fête du 14 août Plestan

Fête du 14 août Plestan jeudi 14 août 2025.

Fête du 14 août

Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 19:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Grillades , concerts, feu d’artifice

Au programme à partir de 19h30, le groupe Les Glochos animera le repas.

Puis vers 21h30 lui succédera le groupe OASIS qui fera un show dansant de variété internationale des années 80 à aujourd’hui.

La soirée s’achèvera à la tombée de la nuit par un feu d’artifice gratuit. .

Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 39 69 82

L’événement Fête du 14 août Plestan a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André