Fête du 14 juillet 2025 Amboise

Fête du 14 juillet 2025 Amboise samedi 12 juillet 2025.

Fête du 14 juillet 2025

56 Rue du Rocher des Violettes Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-12

Venez célébrer le 14 juillet 2025 aux caves Ambacia.

Au programme côtes de bœuf maturées grillées au brasero le 12, 13 et 14 juillet 2025 (deux services 19h et 21h)

Le 14 juillet, aux premières loges pour admirer le feu d’artifice, venez profiter d’un concert donné par le groupe Amaretto à partir de 21h.

Réservations au bistrot l’Oppidum. .

56 Rue du Rocher des Violettes Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 77 oppidum@caves-ambacia.fr

English :

Come and celebrate July 14th 2025 at the Ambacia cellars.

German :

Feiern Sie den 14. Juli 2025 in den Ambacia-Kellereien.

Italiano :

Venite a festeggiare il 14 luglio 2025 presso le cantine Ambacia.

Espanol :

Ven a celebrar el 14 de julio de 2025 en las bodegas Ambacia.

