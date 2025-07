Fête du 14 juillet à Allonne Allonne

Fête du 14 juillet à Allonne Allonne samedi 12 juillet 2025.

Fête du 14 juillet à Allonne

Stade Allonne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

La grande fête populaire se prépare, samedi 12 juillet,

dans le beau cadre verdoyant du stade. Les Z’ allonnais, dynamique comité des fêtes, avec Catherine Morisset, la présidente, retroussent leurs manches pour accueillir, comme chaque année, un public nombreux, avec des animations pour tous les âges jeux pour les enfants et repas sur des airs de la banda de Boismé et d’un DJ. Un feu d’artifice et le bal clôtureront la soirée.

Inscriptions avant le 7 juillet. .

Stade Allonne 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 15 84

English : Fête du 14 juillet à Allonne

German : Fête du 14 juillet à Allonne

Italiano :

Espanol : Fête du 14 juillet à Allonne

L’événement Fête du 14 juillet à Allonne Allonne a été mis à jour le 2025-07-07 par CC Parthenay Gâtine