Informations pratiques

Landelles

Fête du 14 juillet à Landelles

Landelles Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête du 14 juillet à Landelles

Venez célébrer la Fête du 14 juillet à Landelles !

Lundi 13 juillet

– 19h Repas, salle des fêtes (15€)

– 22h Retraites aux flambeaux, départ à 22h30

– 23h Feu d’artifice, au grand étang

Mardi 14 juillet

– 10h15 Départ de la Mairie

– 10h30 Défilé

– 10h45 Cérémonie au Monument aux Morts

– 11h Verre de l’amitié offert aux participants .

Landelles 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 36 13

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English :

July 14th Festival in Landelles

L’événement Fête du 14 juillet à Landelles Landelles a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE