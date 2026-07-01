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Fête du 14 juillet à Landelles Landelles

lundi 13 juillet 2026 · Landelles

Fête du 14 juillet à Landelles Landelles

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Ville
28190 Landelles
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Landelles

Fête du 14 juillet à Landelles

Landelles Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

Fête du 14 juillet à Landelles
Venez célébrer la Fête du 14 juillet à Landelles !

Lundi 13 juillet
– 19h Repas, salle des fêtes (15€)
– 22h Retraites aux flambeaux, départ à 22h30
– 23h Feu d’artifice, au grand étang

Mardi 14 juillet
– 10h15 Départ de la Mairie
– 10h30 Défilé
– 10h45 Cérémonie au Monument aux Morts
– 11h Verre de l’amitié offert aux participants   .

Landelles 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 36 13 

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English :

July 14th Festival in Landelles

L’événement Fête du 14 juillet à Landelles Landelles a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE