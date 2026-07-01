Fête du 14 juillet à Landelles Landelles
lundi 13 juillet 2026 · Landelles
Informations pratiques
Landelles
Fête du 14 juillet à Landelles
Landelles Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Fête du 14 juillet à Landelles
Venez célébrer la Fête du 14 juillet à Landelles !
Lundi 13 juillet
– 19h Repas, salle des fêtes (15€)
– 22h Retraites aux flambeaux, départ à 22h30
– 23h Feu d’artifice, au grand étang
Mardi 14 juillet
– 10h15 Départ de la Mairie
– 10h30 Défilé
– 10h45 Cérémonie au Monument aux Morts
– 11h Verre de l’amitié offert aux participants .
Landelles 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 36 13
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English :
July 14th Festival in Landelles
L’événement Fête du 14 juillet à Landelles Landelles a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE