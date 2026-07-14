Fête du 14 juillet à Souvans Salle des fêtes Souvans
mardi 14 juillet 2026 · Salle des fêtes · Souvans
Informations pratiques
Souvans
Fête du 14 juillet à Souvans
Salle des fêtes Rue de la Motte Souvans Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête du 14 Juillet à Souvans
Groupe Gospel à partir de 18h30.
Repas sous chapiteau sur réservation (Repas à 13€: Apéritif, côtelette, pomme de terre, fromage dessert, café) Demande d’inscription comitedesfetessouvans39@gmail.com
Animation par le groupe SIXTIROCK.
Buvette et petite restauration (frites, saucisses, merguez).
Feux d’artifices vers 22h30.
Horaires
À partir de 18h30 .
Salle des fêtes Rue de la Motte Souvans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 78 89 comitedesfetessouvans39@gmail.com
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English : Fête du 14 juillet à Souvans
L’événement Fête du 14 juillet à Souvans Souvans a été mis à jour le 2026-06-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR