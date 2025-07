Fête du 14 juillet au Café associatif de la Poste Café associatif de la Poste Amfreville

Fête du 14 juillet au Café associatif de la Poste

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados

Début : 2025-07-14 15:00:00

Venez fêter avec les pompiers ! Démonstration de véhicules, initiation aux gestes qui sauvent (sur inscription) et concert explosif pop-rock-électro avec GHB en soirée à 19h. Une journée festive, utile et inoubliable !

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 9 81 52 29 07

English : Fête du 14 juillet au Café associatif de la Poste

Come and celebrate with the firefighters! Vehicle demonstrations, introduction to life-saving techniques (registration required) and an explosive pop-rock-electro concert with GHB at 7pm. A festive, useful and unforgettable day!

German : Fête du 14 juillet au Café associatif de la Poste

Feiern Sie mit der Feuerwehr! Fahrzeugvorführung, Einführung in lebensrettende Sofortmaßnahmen (nach Anmeldung) und ein explosives Pop-Rock-Elektro-Konzert mit GHB am Abend um 19 Uhr. Ein festlicher, nützlicher und unvergesslicher Tag!

Italiano :

Venite a festeggiare con i Vigili del Fuoco! Dimostrazioni di veicoli, lezioni di salvataggio (iscrizione obbligatoria) e un esplosivo concerto pop-rock-electro con i GHB alle 19.00. Una giornata festosa, utile e indimenticabile!

Espanol :

¡Ven a celebrarlo con los bomberos! Demostraciones de vehículos, clases de socorrismo (inscripción obligatoria) y un explosivo concierto de pop-rock-electro con GHB a las 19:00 horas. ¡Una jornada festiva, útil e inolvidable!

