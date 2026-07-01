Fête du 14 juillet au Café associatif de la Poste Café associatif de la Poste Amfreville

Informations pratiques

Amfreville

Fête du 14 juillet au Café associatif de la Poste

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez fêter avec les pompiers ! Démonstration de véhicules, initiation aux gestes qui sauvent (sur inscription au 06 22 10 66 60) et concert explosif pop-rock-électro avec GHB en soirée. Une journée festive, utile et inoubliable !

Venez fêter le 14 juillet avec les pompiers !

Démonstration de véhicules, initiation aux gestes qui sauvent (sur inscription).

À 19h un concert explosif pop-rock-électro avec GHB vous est proposé.

Une journée festive, utile et inoubliable ! .

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 9 81 52 29 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du 14 juillet au Café associatif de la Poste

Come and celebrate with the fire brigade! Vehicle demonstrations, an introduction to first aid (book by calling 06 22 10 66 60) and an explosive pop-rock-electro concert with GHB in the evening. A festive, informative and unforgettable day!

L’événement Fête du 14 juillet au Café associatif de la Poste Amfreville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge