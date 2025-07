Fête du 14 juillet Châtillon-le-Roi

Fête du 14 juillet Châtillon-le-Roi lundi 14 juillet 2025.

Fête du 14 juillet

Châtillon-le-Roi Loiret

Début : 2025-07-14 17:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Le village vous donne rendez-vous dès 17h pour une soirée festive placée sous le signe de la convivialité, du jeu, et de la bonne humeur !

Jeux pour petits et grands des animations pour toute la famille !

Tournoi de pétanque pensez à apporter votre matériel, l’ambiance est assurée !

Apéritif convivial autour d’une savoureuse saucissonnade un moment parfait pour discuter et partager.

️ Retraite aux flambeaux partez à la tombée de la nuit en procession magique avec des lampions offerts à tous.

À partir de 23h Feu d’artifice féerique pour clôturer la fête en beauté !

Une ambiance chaleureuse, des animations pour tous les âges, et la magie du 14 juillet en plein air une soirée à ne pas manquer ! .

Châtillon-le-Roi 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 61 51 95 46

English :

The village invites you to join us from 5pm for a festive evening of fun, games and good cheer!

German :

Das Dorf lädt Sie ab 17 Uhr zu einem festlichen Abend ein, der im Zeichen der Geselligkeit, des Spiels und der guten Laune steht!

Italiano :

Unitevi a noi nel villaggio dalle 17.00 per una serata di festa all’insegna del divertimento, dei giochi e del buon umore!

Espanol :

Únase a nosotros en el pueblo a partir de las 17:00 para disfrutar de una velada festiva de diversión, juegos y buen humor

L’événement Fête du 14 juillet Châtillon-le-Roi a été mis à jour le 2025-07-04 par OT GRAND PITHIVERAIS