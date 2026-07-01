Fête du 14 juillet courses de caisses à savon, guinguette et feu d’artifice Le lac Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

Fête du 14 juillet courses de caisses à savon, guinguette et feu d’artifice

Le lac Avenue Kerveguen Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez profiter d’une journée festive et conviviale au bord du lac, entre animations, spectacles et bonne humeur !

Flânez au cœur du village animé, rencontrez les équipages et savourez une pause gourmande face au parcours. L’après-midi, place au spectacle avec de joyeuses courses de caisses à savon, mêlant créativité, vitesse et éclats de rire, dans une ambiance solidaire.

A partir de 18h, laissez-vous entraîner par une ambiance guinguette concerts live, karaoké et piste de danse rythmeront ce moment de partage jusqu’à la nuit

Pour commencer le groupe Tofee proposera un répertoire pop-rock. Il sera suivi par The Leon’s Groove Society, dont l’univers mêle jazz, funk et groove. À 19h30, Marie de Plab en scène prendra le micro avant de laisser place, dès 20h, à un karaoké puis à une soirée dansante, animés par Lio Animation.

Pour clôturer cette belle journée estivale, un feu d’artifice viendra illuminer le ciel et les regards. ✨

Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, entre sensations, musique et instants festifs ! .

Le lac Avenue Kerveguen Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 41 32

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English :

L’événement Fête du 14 juillet courses de caisses à savon, guinguette et feu d’artifice Plabennec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS