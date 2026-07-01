Fête du 14 juillet de Montigny-le-Chartif Montigny-le-Chartif
lundi 13 juillet 2026 · Montigny-le-Chartif
Informations pratiques
Montigny-le-Chartif
Fête du 14 juillet de Montigny-le-Chartif
Montigny-le-Chartif Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Fête du 14 juillet de Montigny-le-Chartif
Venez célébrer la Fête Nationale à Montigny-le-Chartif !
Lundi 13 juillet
– 19h30 Buffet froid, salle des fêtes
Mardi 14 juillet
– 16h30 Revue des pompiers, cour de la salle polyvalente
– 17h Jeux dans la cour de la salle polyvalente, fin à 18h30
– 22h30 Retraite aux flambeaux, mairie
– 23h Feu d’artifice, rue de l’église .
Montigny-le-Chartif 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 87 12 40 05 montigny-le-chartif@bbox.fr
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English :
July 14th Festival in Montigny-le-Chartif
L’événement Fête du 14 juillet de Montigny-le-Chartif Montigny-le-Chartif a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE