Informations pratiques

Montigny-le-Chartif

Fête du 14 juillet de Montigny-le-Chartif

Montigny-le-Chartif Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête du 14 juillet de Montigny-le-Chartif

Venez célébrer la Fête Nationale à Montigny-le-Chartif !

Lundi 13 juillet

– 19h30 Buffet froid, salle des fêtes

Mardi 14 juillet

– 16h30 Revue des pompiers, cour de la salle polyvalente

– 17h Jeux dans la cour de la salle polyvalente, fin à 18h30

– 22h30 Retraite aux flambeaux, mairie

– 23h Feu d’artifice, rue de l’église .

Montigny-le-Chartif 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 87 12 40 05 montigny-le-chartif@bbox.fr

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English :

July 14th Festival in Montigny-le-Chartif

L’événement Fête du 14 juillet de Montigny-le-Chartif Montigny-le-Chartif a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE