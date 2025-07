Fête du 14 juillet Égry

Fête du 14 juillet Égry lundi 14 juillet 2025.

Fête du 14 juillet

Égry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 19:30:00

fin : 2025-07-14 01:30:00

Date(s) :

2025-07-14

Le 14 juillet à Égry, vivez une soirée magique avec bal populaire, jeux pour enfants, retraite aux flambeaux et un spectaculaire feu d’artifice à 23h00 !

La fête nationale du 14 juillet à Égry est une soirée festive et familiale organisée de 19h00 à 1h30, avec buvette, restauration, bal populaire et animations pour les enfants. La soirée sera rythmée par une retraite aux flambeaux à 22h30, suivie d’un grand feu d’artifice à 23h. Un moment convivial pour célébrer ensemble la fête nationale dans une ambiance chaleureuse et animée. .

Égry 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 84 78 47

English :

On July 14th in Égry, enjoy a magical evening with a popular ball, games for children, a torchlight procession and a spectacular fireworks display at 11:00 pm!

German :

Erleben Sie am 14. Juli in Égry einen magischen Abend mit Volkstanz, Kinderspielen, Fackelzug und einem spektakulären Feuerwerk um 23.00 Uhr!

Italiano :

Il 14 luglio a Égry, godetevi una serata magica con una danza popolare, giochi per bambini, una fiaccolata e uno spettacolare spettacolo pirotecnico alle 23:00!

Espanol :

El 14 de julio, en Égry, disfrute de una velada mágica con baile popular, juegos para niños, desfile de antorchas y un espectacular castillo de fuegos artificiales a las 23:00 horas

L’événement Fête du 14 juillet Égry a été mis à jour le 2025-07-08 par OT GRAND PITHIVERAIS