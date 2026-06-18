Fête du 14 juillet et feu d’artifice à Châtillon-en-Vendelais Châtillon-en-Vendelais mardi 14 juillet 2026.

Châtillon-en-Vendelais

Fête du 14 juillet et feu d’artifice à Châtillon-en-Vendelais

Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des Fêtes de Châtillon-en-Vendelais vous donne rendez-vous le 14 juillet pour leur traditionnelle soirée… à ne surtout pas manquer !

Dès 20h place au traditionnel repas “jambon à l’os”

Un incontournable qui ravira petits et grands !

18 € adultes | 8 € enfants

Ambiance garantie !

Les chants bretons de L’Équipage du Matelot ouvriront les festivités, suivis du concert de Fab

Vers 23h feu d’artifice !; Un magnifique spectacle illuminera le ciel et promet d’en mettre plein les yeux

Grand bal populaire animé par STAR’S MUSIC ambiance garantie sur la piste de danse

Billetterie Tickets en vente dans les commerces de Châtillon du 1er au 30 juin 2026 ou par téléphone réservations au 06 70 36 40 85

Billetterie en ligne sur Hello Asso également. .

Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 70 36 40 85

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English :

L’événement Fête du 14 juillet et feu d’artifice à Châtillon-en-Vendelais Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2026-06-18 par OT VITRE