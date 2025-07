FETE DU 14 JUILLET La Croix du Perche La Croix-du-Perche

FETE DU 14 JUILLET La Croix du Perche La Croix-du-Perche lundi 14 juillet 2025.

FETE DU 14 JUILLET La Croix du Perche

La Croix-du-Perche Eure-et-Loir

Début : 2025-07-14 18:30:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

2025-07-14

La Croix du Perche fête le 14 juillet !

18h30 apéritif offert par la municipalité

20h repas froid (réservation entre le 3 et le 10 juillet)

22h30 retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice

La Croix-du-Perche 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 67 69 53 45

English :

La Croix du Perche celebrates July 14th!

6:30pm aperitif offered by the municipality

8pm cold meal (book between July 3 and 10)

10:30pm torchlight procession followed by fireworks

German :

La Croix du Perche feiert den 14. Juli!

18:30 Uhr Aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird

20 Uhr Kaltes Essen (Reservierung zwischen dem 3. und 10. Juli)

22.30 Uhr Fackelzug mit anschließendem Feuerwerk

Italiano :

La Croix du Perche festeggia il 14 luglio!

18.30 aperitivo offerto dal Comune

ore 20.00 pasto freddo (prenotare tra il 3 e il 10 luglio)

ore 22.30 fiaccolata seguita da fuochi d’artificio

Espanol :

¡La Croix du Perche celebra el 14 de julio!

18.30 h Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

20.00 h Comida fría (reservar del 3 al 10 de julio)

22:30 Desfile de antorchas y fuegos artificiales

