Fête du 14 juillet Lorcy

Venez célébrer le 14 Juillet à Lorcy avec une soirée festive et gourmande concert, saucissons, kir, danse et bonne ambiance au rendez-vous !

La fête du 14 Juillet à Lorcy est une manifestation conviviale organisée par la mairie dans le parc communal pour célébrer la fête nationale. Au programme un concert de l’harmonie de Corbeilles-en-Gâtinais dès 17h45, une saucissonnade à partir de 19h, un kir et du pain offerts, suivis d’une grande soirée dansante. Restauration et buvette sont disponibles sur place, le tout dans une ambiance festive et familiale, décorée aux couleurs de la France. .

Lorcy 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 22 79

English :

Come and celebrate July 14th in Lorcy with a festive, gourmet evening featuring live music, sausages, kir, dancing and a great atmosphere!

German :

Feiern Sie den 14. Juli in Lorcy mit einem festlichen und kulinarischen Abend: Konzert, Wurst, Kir, Tanz und gute Stimmung sind angesagt!

Italiano :

Venite a festeggiare il 14 luglio a Lorcy con una serata festosa e gastronomica con musica dal vivo, salsicce, kir, balli e una grande atmosfera!

Espanol :

Venga a celebrar el 14 de julio en Lorcy con una velada festiva y gastronómica en la que no faltarán la música en directo, las salchichas, el kir, el baile y el buen ambiente

