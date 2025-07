Fête du 14 juillet Montliard

Fête du 14 juillet Montliard lundi 14 juillet 2025.

Fête du 14 juillet

Montliard Loiret

Début : 2025-07-14 12:30:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Ne manquez pas la fête patronale de Montliard manèges, animations, musique et convivialité vous attendent pour un week-end festif à vivre en famille ou entre amis !

Montliard 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 72 59

English :

Don’t miss Montliard’s fête patronale: rides, entertainment, music and conviviality await you for a festive weekend with family and friends!

German :

Verpassen Sie nicht das Patronatsfest von Montliard: Karussells, Animationen, Musik und Geselligkeit erwarten Sie für ein festliches Wochenende, das Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben können!

Italiano :

Non perdetevi la festa patronale di Montliard: giostre, animazione, musica e divertimento vi aspettano per un weekend di festa con la famiglia e gli amici!

Espanol :

No se pierda las fiestas patronales de Montliard: atracciones, espectáculos, música y diversión le esperan para pasar un fin de semana festivo en familia y con amigos

