Fête du 14 juillet Vers la salle des fêtes Palleau
mardi 14 juillet 2026 · Vers la salle des fêtes · Palleau
Informations pratiques
Palleau
Fête du 14 juillet
Vers la salle des fêtes – Palleau Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la fête nationale.
Programme des festivités
– concours de pétanque en doublette
– jeux en bois
– buvette
– restauration
– Bal populaire
– feu d’artifice
Venez nombreux ! .
Vers la salle des fêtes – Palleau 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 13 52 44
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English : Fête du 14 juillet
L’événement Fête du 14 juillet Palleau a été mis à jour le 2026-07-01 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III