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AGENDA · Palleau

Fête du 14 juillet Vers la salle des fêtes Palleau

mardi 14 juillet 2026 · Vers la salle des fêtes · Palleau

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Vers la salle des fêtes
Adresse
-
Ville
71350 Palleau
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Palleau

Fête du 14 juillet

Vers la salle des fêtes – Palleau Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la fête nationale.
Programme des festivités
– concours de pétanque en doublette
– jeux en bois
– buvette
– restauration
– Bal populaire
– feu d’artifice
Venez nombreux !   .

Vers la salle des fêtes – Palleau 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 13 52 44 

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English : Fête du 14 juillet

L’événement Fête du 14 juillet Palleau a été mis à jour le 2026-07-01 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III