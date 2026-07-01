Informations pratiques

Palleau

Fête du 14 juillet

Vers la salle des fêtes – Palleau Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la fête nationale.

Programme des festivités

– concours de pétanque en doublette

– jeux en bois

– buvette

– restauration

– Bal populaire

– feu d’artifice

Venez nombreux ! .

Vers la salle des fêtes – Palleau 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 13 52 44

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English : Fête du 14 juillet

L’événement Fête du 14 juillet Palleau a été mis à jour le 2026-07-01 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III