Fête du 14 juillet Salle du Minage Piégut-Pluviers 14 juillet 2025 07:00

Dordogne

Fête du 14 juillet Salle du Minage Place de Montebuono Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Casse-croûte, randonnée, brunch

En soirée, animation musicale

Feu d’artifice à la tour organisé par la municipalité.

Soirée DJ.

9h00 casse-croûte 6€

9h00 randonnée pédestre gratuite, 8km, encadrée par les Rando’Vertes (nos amis les chiens ne sont pas admis)

11h30 brunch salé/sucré 20€ sur réservation uniquement au 07 69 22 24 35

Petite restauration, buvette

19h30 soirée en musique avec le groupe « Guinguette Express » suivi du DJ La Décibelle pour finir la soirée

23h feu d’artifice à la Tour organisé par la municipalité

Tir à la carabine, pêche aux canards, confiserie .

Salle du Minage Place de Montebuono

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 22 24 35

English :

Snacks, hikes, brunch

Evening musical entertainment

Fireworks at the tower organized by the municipality.

DJ night.

German :

Imbiss, Wanderung, Brunch

Am Abend musikalische Unterhaltung

Feuerwerk am Turm, das von der Gemeinde organisiert wird.

DJ-Abend.

Italiano :

Merende, escursioni, brunch

Intrattenimento musicale la sera

Fuochi d’artificio alla torre organizzati dal comune.

Serata DJ.

Espanol :

Aperitivos, excursiones, brunch

Animación musical por la noche

Fuegos artificiales en la torre organizados por el ayuntamiento.

Noche de DJ.

