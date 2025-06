Fête du 14 juillet Urville Regnéville-sur-Mer 14 juillet 2025 16:00

Manche

Fête du 14 juillet Urville 3 Route d’Urville Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Fête du 14 juillet. Jeux pour enfant à partir de 16h00 avec l’association les Lutins de Regnéville.

Apéro concert et bal avec le groupe FLASH BACK de 19h30 à 23h00. Restauration sur place.

Urville 3 Route d’Urville

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 45 31 28

English : Fête du 14 juillet

Fête du 14 juillet. Children’s games from 4:00 pm with the Lutins de Regnéville association.

Aperitif concert and dance with the group FLASH BACK from 7:30 pm to 11:00 pm. Catering on site.

German :

Fest zum 14. Juli. Spiele für Kinder ab 16:00 Uhr mit dem Verein Les Lutins de Regnéville.

Aperitifkonzert und Tanz mit der Gruppe FLASH BACK von 19:30 bis 23:00 Uhr. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Festa del 14 luglio. Giochi per bambini dalle 16.00 con l’associazione Lutins de Regnéville.

Concerto aperitivo e danza con il gruppo FLASH BACK dalle 19.30 alle 23.00. Ristorazione in loco.

Espanol :

Fiesta del 14 de julio. Juegos infantiles a partir de las 16.00 h con la asociación Lutins de Regnéville.

Concierto de aperitivo y baile con el grupo FLASH BACK de 19.30 a 23.00 h. Restauración in situ.

