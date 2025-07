Fête du 14 juillet Sauclières

Venez fêter la fête nationale à Sauclières pétanque, théâtre, musique…

Dès 15h sur la place de l’église Concours de pétanque en doublette, poneys, pêche aux canards

Dès 17h Théâtre « Tempête chez Molière » Compagnie La Passerelle

A partir de 19h animation musicale « Méli-mélo show »

Buvette Restauration .

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 81 61 73 54 lesafadous@yahoo.fr

English :

Come and celebrate the national holiday in Sauclières: pétanque, theater, music…

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Sauclières: Petanque, Theater, Musik…

Italiano :

Venite a festeggiare i giorni festivi a Sauclières: bocce, teatro, musica…

Espanol :

Venga a celebrar los días festivos en Sauclières: petanca, teatro, música…

