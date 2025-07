Fête du 15 août Les Halles de Charron Charron

Fête du 15 août Les Halles de Charron Charron vendredi 15 août 2025.

Fête du 15 août

Les Halles de Charron 20 Rue du 19 Mars 1962 Charron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

La Mairie de Charron et les Joyeux Bénévoles vous invitent à une soirée festive

Au programme,

– Apéro, assiettes de charcuterie, repas

– Retraite aux flambeaux

– Feu d’artifice (initialement prévu le 14 juillet), DJ/karaoké

.

Les Halles de Charron 20 Rue du 19 Mars 1962 Charron 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 50 22 mairie-de-charron@wanadoo.fr

English :

The Charron Town Hall and the Joyeux Bénévoles invite you to a festive evening:

On the program,

– Aperitif, charcuterie platters, meal

– Torchlight procession

– Fireworks (originally scheduled for July 14), DJ/karaoke

German :

Das Rathaus von Charron und die Joyeux Bénévoles laden Sie zu einem festlichen Abend ein:

Auf dem Programm,

– Aperitif, Wurstteller, Essen

– Fackelzug (Retraite aux Fambeaux)

– Feuerwerk (ursprünglich für den 14. Juli geplant), DJ/Karaoke

Italiano :

Il Comune di Charron e il Joyeux Bénévoles vi invitano a una serata di festa:

In programma,

– Aperitivo, piatto di salumi, cena

– Fiaccolata

– Fuochi d’artificio (inizialmente previsti per il 14 luglio), DJ/karaoke

Espanol :

El Ayuntamiento de Charron y los Joyeux Bénévoles le invitan a una velada festiva:

En el programa,

– Aperitivo, tabla de embutidos, comida

– Procesión de antorchas

– Fuegos artificiales (inicialmente previstos para el 14 de julio), DJ/karaoke

L’événement Fête du 15 août Charron a été mis à jour le 2025-07-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin