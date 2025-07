Fête du 15 août Feux d’artifice, concerts, églades de moules Place de l’Eperon Saint-Trojan-les-Bains

Place de l’Eperon Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2025-08-15 19:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Rendez-vous place de l’Éperon pour profiter d’un concert, du feu d’artifice et Églades de moules. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !

Place de l’Eperon Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English :

Rendezvous at Place de l’Éperon for a concert, fireworks and mussel eglades. A convivial moment to share with family and friends!

German :

Auf dem Place de l’Éperon erwartet Sie ein Konzert, ein Feuerwerk und Muschelgaden. Ein geselliger Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können!

Italiano :

Venite a Place de l’Éperon per un concerto, fuochi d’artificio e cozze. Un grande momento da condividere con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Venga a la Place de l’Éperon para disfrutar de un concierto, fuegos artificiales y mejillones. Un momento inolvidable para compartir con la familia y los amigos

L’événement Fête du 15 août Feux d’artifice, concerts, églades de moules Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes