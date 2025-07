Fête du 15 août Foire aux melons Pouzay

Fête du 15 août Foire aux melons Pouzay vendredi 15 août 2025.

Fête du 15 août Foire aux melons

Pouzay Indre-et-Loire

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Nouvelle édition de cet événement traditionnel à Pouzay le 15 août.

Animations, stands, commerces, vide-greniers, manèges et restauration en permanence.

Feu d’artifice au stade à 22h45.

Pouzay 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 92 24 pouzay.15aout@gmail.com

English :

A new edition of this traditional event in Pouzay on August 15th.

Entertainment, shop stands, garage sale, merry-go-rounds and permanent catering.

Fireworks at the stadium at 10:45pm.

German :

Neuauflage dieser traditionellen Veranstaltung in Pouzay am 15. August.

Ständig Animationen, Handelsstände, Flohmarkt, Karussells und Verpflegung.

Feuerwerk im Stadion um 22.45 Uhr.

Italiano :

Nuova edizione di questo evento tradizionale a Pouzay il 15 agosto.

Intrattenimento, bancarelle, vendita di garage, giostre e ristorazione permanente.

Fuochi d’artificio allo stadio alle 22.45.

Espanol :

Nueva edición de este tradicional evento en Pouzay el 15 de agosto.

Animación, puestos comerciales, venta de garaje, tiovivos y restauración permanente.

Fuegos artificiales en el estadio a las 22.45 h.

