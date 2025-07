Fête du 15 août Neuvilly-en-Argonne

Fête du 15 août Neuvilly-en-Argonne vendredi 15 août 2025.

Fête du 15 août

Bas du Village Neuvilly-en-Argonne Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 15:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Tradition festive incontournable, la fête du 15 août est une occasion de se retrouver en famille et entre amis. Dès 15h, le concours de quille ouvre les festivités. Petits et grands profitent des animations ainsi que de la buvette et de la restauration. La piste de dance s’anime dès 16h avec un bal musette et s’enfièvre jusqu’à tard dans la nuit au son des musiques variées. A la tombée de la nuit, le ciel s’illumine de mille couleurs grâce au feu d’artifice.Tout public

Bas du Village Neuvilly-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 6 88 77 19 22

English :

An unmissable festive tradition, the August 15 festival is an opportunity to get together with family and friends. From 3pm, the bowling competition kicks off the festivities. There’s entertainment for all ages, as well as refreshments and food. The dance floor comes alive at 4pm with a bal musette, and goes on until late into the night to the sound of a variety of music. As night falls, the sky lights up with a thousand colors thanks to the fireworks display.

German :

Als unumgängliche Festtradition ist das Fest am 15. August eine Gelegenheit, sich mit Familie und Freunden zu treffen. Ab 15 Uhr eröffnet der Kegelwettbewerb die Feierlichkeiten. Groß und Klein profitieren von den Animationen sowie dem Getränke- und Essensangebot. Die Tanzfläche wird ab 16 Uhr mit einem Musette-Ball zum Leben erweckt und fiebert bis spät in die Nacht zu den Klängen verschiedener Musikrichtungen mit. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlt der Himmel dank des Feuerwerks in tausend Farben.

Italiano :

Imperdibile tradizione festiva, la festa del 15 agosto è un’occasione per riunirsi con la famiglia e gli amici. Dalle 15.00, la gara di bowling dà il via ai festeggiamenti. Grandi e piccini potranno godersi l’intrattenimento, i punti di ristoro e i ristoranti. La pista da ballo si anima dalle 16.00 con il bal musette e prosegue fino a tarda notte al suono di una varietà di musica. Al calar della notte, il cielo si illumina di mille colori grazie allo spettacolo pirotecnico.

Espanol :

La fiesta del 15 de agosto, una tradición festiva ineludible, es la ocasión de reunirse con la familia y los amigos. A partir de las 15:00, la competición de bolos da el pistoletazo de salida a la fiesta. Grandes y pequeños disfrutarán de las animaciones, los puestos de bebidas y los restaurantes. La pista de baile se anima a partir de las 16:00 con un bal musette, y continúa hasta bien entrada la noche al son de música variada. Al caer la noche, el cielo se ilumina con mil colores gracias a los fuegos artificiales.

