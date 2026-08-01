Fête du 15 août Neuvilly-en-Argonne

Informations pratiques

Neuvilly-en-Argonne

Fête du 15 août

Bas du Village Neuvilly-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous à Neuvilly-en-Argonne pour une journée placée sous le signe de la convivialité, du divertissement et de la bonne humeur.

Dès 16h, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations ainsi que du traditionnel concours de quilles, dont les inscriptions seront ouvertes de 16h à 19h. Les amateurs de danse pourront également se retrouver sur la piste au rythme d’un bal musette, avant de poursuivre la soirée lors d’une grande soirée dansante.

La fête se clôturera en beauté avec un magnifique feu d’artifice, qui illuminera le ciel de Neuvilly-en-Argonne pour le plaisir de tous.

Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place tout au long de l’événement afin de permettre aux visiteurs de profiter pleinement de cette journée festive.Tout public

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Bas du Village Neuvilly-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 6 88 77 19 22

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English :

Join us in Neuvilly-en-Argonne for a day filled with camaraderie, entertainment, and good cheer.

Starting at 4 p.m., young and old alike can enjoy a variety of activities, including the traditional bowling tournament, for which registration will be open from 4 p.m. to 7 p.m. Dance enthusiasts can also hit the dance floor to the rhythms of a bal musette, before continuing the evening with a grand dance party.

The festival will come to a spectacular close with a magnificent fireworks display that will light up the sky over Neuvilly-en-Argonne for everyone to enjoy.

Refreshments and food will be available on-site throughout the event so that visitors can fully enjoy this festive day.

L’événement Fête du 15 août Neuvilly-en-Argonne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ARGONNE