Fête du 15 août | Prades

Prades Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-15 20:00:00

2025-08-15

Fête du 15 août organisé par le comité des fêtes de Prades avec descente avec flambeaux en kayaks, feu d’artifices & bal avec Dynamic Emotion. Restauration sur place avec le foodtruck de crêpes « Les délices de Cathou ».

Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 01 90 prades.haut-allier@wanadoo.fr

English :

Fête du 15 août organized by the Comité des fêtes de Prades with torchlit kayak descent, fireworks & dance with Dynamic Emotion. On-site catering with « Les délices de Cathou » pancake foodtruck.

German :

Fest am 15. August, organisiert vom Festkomitee von Prades, mit Fackelabfahrt in Kajaks, Feuerwerk und Tanz mit Dynamic Emotion. Verpflegung vor Ort mit dem Crêpes-Foodtruck « Les délices de Cathou ».

Italiano :

Festa del 15 agosto organizzata dal Comité des fêtes de Prades con discesa in kayak con fiaccole, fuochi d’artificio e balli con Dynamic Emotion. Ristorazione in loco con il foodtruck delle frittelle « Les délices de Cathou ».

Espanol :

Fiesta del 15 de agosto organizada por el Comité de fiestas de Prades con descenso en kayak con antorchas, fuegos artificiales y baile con Dynamic Emotion. Restauración in situ con el foodtruck de tortitas « Les délices de Cathou ».

