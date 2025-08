Fête du 15 Août Saint-Sauveur-d’Aunis

Fête du 15 Août Saint-Sauveur-d’Aunis vendredi 15 août 2025.

Fête du 15 Août

Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-15 09:00:00

fin : 2025-08-15 23:30:00

2025-08-15

La Mairie et l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Sauveur d’Aunis vous convient à une journée festive !

Au programme :

– un vide grenier

– un ciné en plein air « Le dernier Jaguar », à partir de 22h et projeté sur le devant de l’église

.

Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 80 13 accueil@stsauveurdaunis.fr

English :

The Mairie and the Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Sauveur d’Aunis invite you to a day of festivities!

On the program :

– a garage sale

– an open-air cinema screening of « The Last Jaguar », starting at 10 p.m. in front of the church

German :

Das Rathaus und der Freundeskreis der Feuerwehr von Saint-Sauveur d’Aunis laden Sie zu einem festlichen Tag ein!

Auf dem Programm stehen:

– ein Flohmarkt

– ein Freiluftkino « Der letzte Jaguar », das ab 22 Uhr beginnt und auf dem Vorplatz der Kirche gezeigt wird

Italiano :

Il Comune e l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Sauveur d’Aunis vi invitano a una giornata di festa!

Il programma comprende

– una vendita di garage

– una proiezione cinematografica all’aperto de « L’ultimo giaguaro », a partire dalle 22.00, davanti alla chiesa

Espanol :

El Ayuntamiento y la Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Sauveur d’Aunis le invitan a un día de fiesta

El programa incluye

– una venta de garaje

– proyección al aire libre de la película « El último jaguar », a partir de las 22:00 horas, delante de la iglesia

