Fête du 15 Août Vaures Beauzac

576 route de Beaux Beauzac Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-15 14:30:00

Fête du 15 Août à Vaures. 14h30 concours de pétanque en triplettes formées. Ouvert à tous. 18€ l’inscription par triplettes. 18h30 repas (salades, grillades, frites, fromage, fruit) adultes 12€, enfant 8€

576 route de Beaux Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 49 29

English :

August 15th festival in Vaures. 2:30pm pétanque competition in triples. Open to all. 18? registration per triplet. 6:30pm meal (salads, grilled meats, French fries, cheese, fruit) adults 12?, children 8?

German :

Fest des 15. August in Vaures. 14.30 Uhr Boule-Wettbewerb in Triplettes formées. Offen für alle. 18? Anmeldung pro Triplette. 18.30 Uhr Essen (Salate, Gegrilltes, Pommes frites, Käse, Obst) Erwachsene 12, Kinder 8

Italiano :

Festa del 15 agosto a Vaures. ore 14.30 Gara di petanque a tre. Aperta a tutti. 18 iscrizioni per trio. ore 18.30 pasto (insalate, carne alla griglia, patatine, formaggio, frutta) adulti 12?, bambini 8?

Espanol :

Fiesta del 15 de agosto en Vaures. 14.30 h. Competición de petanca en triples. Abierto a todos. 18 inscripción por trío. 18h30 comida (ensaladas, carnes a la brasa, patatas fritas, queso, fruta) adultos 12?, niños 8?

