Fête du 1er Mai Place LARRIVAL Argelouse

Argelouse

Fête du 1er Mai

Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez célébrer le printemps !

Artisanat local, Plantes, fleurs et décorations, restauration.

Entrée gratuite ! 10h à 17h

Menu Saucisse lentilles espagnoles + dessert au choix 8€

Réservation au 06 38 67 85 85

Venez célébrer le printemps !

Artisanat local, Plantes, fleurs et décorations, restauration.

Entrée gratuite ! 10h à 17h

Menu Saucisse lentilles espagnoles + dessert au choix 8€

Réservation au 06 38 67 85 85 .

Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 85 85

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English : Fête du 1er Mai

Come and celebrate spring!

Local crafts, plants, flowers and decorations, catering.

Free admission! 10 a.m. to 5 p.m

Menu: Spanish lentil sausage + choice of dessert 8?

Book on 06 38 67 85 85

L’événement Fête du 1er Mai Argelouse a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande