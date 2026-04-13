Fête du 1er Mai Place LARRIVAL Argelouse
Fête du 1er Mai Place LARRIVAL Argelouse vendredi 1 mai 2026.
Argelouse
Fête du 1er Mai
Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez célébrer le printemps !
Artisanat local, Plantes, fleurs et décorations, restauration.
Entrée gratuite ! 10h à 17h
Menu Saucisse lentilles espagnoles + dessert au choix 8€
Réservation au 06 38 67 85 85
Venez célébrer le printemps !
Artisanat local, Plantes, fleurs et décorations, restauration.
Entrée gratuite ! 10h à 17h
Menu Saucisse lentilles espagnoles + dessert au choix 8€
Réservation au 06 38 67 85 85 .
Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 85 85
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English : Fête du 1er Mai
Come and celebrate spring!
Local crafts, plants, flowers and decorations, catering.
Free admission! 10 a.m. to 5 p.m
Menu: Spanish lentil sausage + choice of dessert 8?
Book on 06 38 67 85 85
L’événement Fête du 1er Mai Argelouse a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande