Fête du 1er Mai Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc vendredi 1 mai 2026.
Fête du 1er Mai
Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 12:30:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
2026-05-01
Après-midi festif et revendicatif sur le thème de la Fonction Publique.
Animations pour petits et grands chamboule-tout, pêche, tatouage éphémère, promenade en calèche et château gonflable.
Buvette et restauration sur place.
Concerts dans l’après-midi.
Entrée gratuite.Tout public
Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 97
English :
Afternoon of festivities and protest on the theme of the Civil Service.
Entertainment for young and old: chamboule-tout, fishing, ephemeral tattooing, horse-drawn carriage ride and bouncy castle.
Refreshments and catering on site.
Concerts in the afternoon.
Free admission.
