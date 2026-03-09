Fête du 1er Mai Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Fête du 1er Mai

Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 12:30:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Après-midi festif et revendicatif sur le thème de la Fonction Publique.

Animations pour petits et grands chamboule-tout, pêche, tatouage éphémère, promenade en calèche et château gonflable.

Buvette et restauration sur place.

Concerts dans l’après-midi.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon of festivities and protest on the theme of the Civil Service.

Entertainment for young and old: chamboule-tout, fishing, ephemeral tattooing, horse-drawn carriage ride and bouncy castle.

Refreshments and catering on site.

Concerts in the afternoon.

Free admission.

