Fête du 1er mai: Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue
Fête du 1er mai: Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue vendredi 1 mai 2026.
Vatteville-la-Rue
Fête du 1er mai: Vatteville en Scène
Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Programme de la Journée
⛪ 10h30 Messe à la Chapelle Saint-Maur
Un moment de recueillement et de partage dans un cadre chaleureux
12h15 Remise des médailles du travail & Vin d’honneur
Célébrons les parcours et les engagements autour d’un moment convivial ✨
14h00 Ouverture de la fête foraine
Petits et grands pourront profiter des attractions et de l’ambiance festive
♂️ 15h30 Cross enfants avec STITCH (inscritpions 15h00)
Une animation pleine d’énergie et de bonne humeur pour les plus jeunes
⭐ Présence exceptionnelle de **STITCH** pour accompagner les enfants !
Toute la journée Baptême de Can-Am (NOUVEAU)
Venez vivre une expérience originale et sensationnelle ️
19h30 Frites & Saucisses par Clash Dance (chez Claudine)
Un moment gourmand et festif à partager en famille ou entre amis
20h00 Instant Ludik à la Salle Polyvalente
Jeux, détente et bonne humeur pour terminer la journée dans une ambiance conviviale ♟️
✨ Une journée riche en animations, en rencontres et en plaisir pour tous ! .
Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du 1er mai: Vatteville en Scène
L’événement Fête du 1er mai: Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Vatteville-la-Rue (Seine-Maritime)
- Grande boucle VTT de Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue Seine-Maritime 1 mai 2026
- Au cœur d’Arelaune Vatteville-la-Rue Seine-Maritime 1 mai 2026
- La Presqu’île Vatteville-la-Rue Seine-Maritime 1 mai 2026
- Chevauchée en Pays d’Auge Vatteville-la-Rue Seine-Maritime 1 mai 2026
- Sur les traces de François 1er Vatteville-la-Rue Seine-Maritime 1 mai 2026