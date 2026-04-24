Vatteville-la-Rue

Fête du 1er mai: Vatteville en Scène

Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Programme de la Journée

⛪ 10h30 Messe à la Chapelle Saint-Maur

Un moment de recueillement et de partage dans un cadre chaleureux

12h15 Remise des médailles du travail & Vin d’honneur

Célébrons les parcours et les engagements autour d’un moment convivial ✨

14h00 Ouverture de la fête foraine

Petits et grands pourront profiter des attractions et de l’ambiance festive

‍♂️ 15h30 Cross enfants avec STITCH (inscritpions 15h00)

Une animation pleine d’énergie et de bonne humeur pour les plus jeunes

⭐ Présence exceptionnelle de **STITCH** pour accompagner les enfants !

Toute la journée Baptême de Can-Am (NOUVEAU)

Venez vivre une expérience originale et sensationnelle ️

19h30 Frites & Saucisses par Clash Dance (chez Claudine)

Un moment gourmand et festif à partager en famille ou entre amis

20h00 Instant Ludik à la Salle Polyvalente

Jeux, détente et bonne humeur pour terminer la journée dans une ambiance conviviale ♟️

✨ Une journée riche en animations, en rencontres et en plaisir pour tous ! .

Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête du 1er mai: Vatteville en Scène

L’événement Fête du 1er mai: Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme