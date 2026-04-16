Pineuilh

Fête du 8 Mai La Libération

Place du Général de GAULLE Pineuilh Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le 8 mai à Pineuilh une journée d’émotion et de souvenir à ne pas manquer !

??À l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, l’association des anciens combattants de Pineuilh, présidée par Claude Guimberteau et représentée sur le terrain par Alain Jardry, organise avec le soutien de la Commune de Pineuilh, une grande fête sur la place du Général de Gaulle, de 9h à 18h.

??Au programme des animations musicales, des expositions, une impressionnante collection de véhicules anciens civils et militaires, ainsi que des véhicules de pompiers. Ne manquez pas la distribution du bleuet, symbole de mémoire et de solidarité, et surtout, vivez une expérience unique grâce à 3 simulateurs de vol du Conservatoire Air et Espace Aquitaine!

Pour plonger dans l’ambiance de l’époque, habillez vous à la mode des années 40 une élection récompensera les plus beaux costumes. Une tombola également .

Place du Général de GAULLE Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 07 communication@pineuilh.fr

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English : Fête du 8 Mai La Libération

L’événement Fête du 8 Mai La Libération Pineuilh a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen